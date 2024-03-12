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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Ростове-на-Дону морозы могут прекратиться с 13 марта

Стало известно, когда закончатся морозы в марте в Ростове-на-Дону

12 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону морозы могут прекратиться с 13 марта

В Ростове-на-Дону среда, 13 марта, может стать последним днем, когда будут морозы, сообщили синоптики.

Во вторник, 12 марта, утром в городе прогнозируется морозная погода с температурой до -2 градусов и будет облачно. Днем в Ростове температура воздуха поднимется до +1…+3 градусов. Вечером и ночью ожидается аналогичная погода с температурой около 0 градусов. На протяжении всего дня будет дуть слабый ветер с порывами до 3-5 метров в секунду.

В ночь на среду похолодает до -3 градусов, а днем температура поднимется до +7 градусов. Будет облачная погода и усилится ветер.

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В ночь на четверг обещают снег с дождем, а столбики термометров покажут 0 градусов. К концу недели в городе может потеплеть до +12 градусов.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики#Морозы
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