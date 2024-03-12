Стало известно, когда закончатся морозы в марте в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Во вторник, 12 марта, утром в городе прогнозируется морозная погода с температурой до -2 градусов и будет облачно. Днем в Ростове температура воздуха поднимется до +1…+3 градусов. Вечером и ночью ожидается аналогичная погода с температурой около 0 градусов. На протяжении всего дня будет дуть слабый ветер с порывами до 3-5 метров в секунду.
В ночь на среду похолодает до -3 градусов, а днем температура поднимется до +7 градусов. Будет облачная погода и усилится ветер.
В ночь на четверг обещают снег с дождем, а столбики термометров покажут 0 градусов. К концу недели в городе может потеплеть до +12 градусов.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в донском регионе.