Стало известно, кому в Ростове платят от 200 тысяч рублей

Второе место в топе зарплатных предложений отошло вакансии аналитика «1С». Еме обещают доход от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, а также компенсацию обедов. Трудится предстоит в компании по разработке и поддержке программного обеспечения. Такой же уровень дохода предлагается водителю категории «Е» и стоматологу-терапевту.