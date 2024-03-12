Tele2 запустила подписную модель продажи товаров и услуг в розничной сети

Теперь клиенты могут оформить полугодовую подписку — она дает право на изготовление четырех пленок. При оплате абонемента клиент получает чек с тремя промокодами. При повторном обращении клиент предъявляет чек с промокодом, а продавец активирует 100%-ю скидку. При этом можно заказать защиту для себя или же обратиться в салон вместе с другом или родственником и использовать сразу два промокода. Учитывая стоимость разового изготовления пленки, покупка абонемента позволяет экономить до 35%.