Tele2 запустила подписную модель продажи товаров и услуг в розничной сети

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Клиенты могут обновлять ее по необходимости в течение полугода. Такая модель гарантирует пользователю экономию до 35% и снимает лишние заботы по повторной оплате востребованной услуги. Проект охватывает 1200 салонов во всех регионах присутствия Tele2 и будет масштабирован на другие товары и услуги.
В соответствии с концепцией «Другие правила» Tele2 запускает новый формат продажи товара — по подписке. Подписная модель привычна для цифровых продуктов и контента, но инновационна для приобретения материального товара. Для клиента она приятна удобством (больше не надо ничего покупать — достаточно просто зайти за товаром) и экономией (выгоднее розничной покупки), для компании — гарантированностью доходов и возможностью прогнозировать продажи.
Tele2 предложила клиентам абонемент для услуги по изготовлению защиты для экрана или корпуса устройства, которую в традиционном варианте она запустила в 2022 году. Пленка распечатывается на плоттере по заданным размера для смартфона, планшета, smart-часов или любого другого гаджета.
Теперь клиенты могут оформить полугодовую подписку — она дает право на изготовление четырех пленок. При оплате абонемента клиент получает чек с тремя промокодами. При повторном обращении клиент предъявляет чек с промокодом, а продавец активирует 100%-ю скидку. При этом можно заказать защиту для себя или же обратиться в салон вместе с другом или родственником и использовать сразу два промокода. Учитывая стоимость разового изготовления пленки, покупка абонемента позволяет экономить до 35%.
Tele2 планирует распространить подписную модель на батарейки — первый товар, который оператор продает как СТМ. В таком сценарии формат не просто дает экономию, но позволяет решать конкретную потребность абонента — сдавать батарейки и брать новые, не задумываясь об их покупке в хозяйственном магазине или на кассе супермаркета.