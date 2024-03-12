В ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину

Инспекторы обратили внимание, что погодные условия в регионе неустойчивы. Несмотря на плюсовую погоду днем, ночами снова бывают заморозки, а на севере области выпадают осадки в виде мокрого снега. А значит, высока вероятность образования гололедицы и новых дорожных происшествий.