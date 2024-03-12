В ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Инспекторы обратили внимание, что погодные условия в регионе неустойчивы. Несмотря на плюсовую погоду днем, ночами снова бывают заморозки, а на севере области выпадают осадки в виде мокрого снега. А значит, высока вероятность образования гололедицы и новых дорожных происшествий.
Водителей просят отложить замену зимней резины на летнюю. Сделать это рекомендуют, когда в регионе стабильно задержится плюсовая температура воздуха.
Ранее сообщалось, что замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%.