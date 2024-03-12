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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину

В ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину

12 марта 2024, 12:19
Фото: rostovgazeta.ru
В ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину
Погода еще может преподнести сюрпризы, а потому не стоит торопиться менять зимнюю резину, следует из предостережения ГИБДД Ростовской области.

Инспекторы обратили внимание, что погодные условия в регионе неустойчивы. Несмотря на плюсовую погоду днем, ночами снова бывают заморозки, а на севере области выпадают осадки в виде мокрого снега. А значит, высока вероятность образования гололедицы и новых дорожных происшествий.

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Водителей просят отложить замену зимней резины на летнюю. Сделать это рекомендуют, когда в регионе стабильно задержится плюсовая температура воздуха.

Ранее сообщалось, что замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%.

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