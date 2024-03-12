В РФ будут массово закрывать точки незаконной продажи документов для мигрантов

«Мы открытые и гостеприимные люди, уважаем наших гостей и относимся к ним с пониманием. Однако, если ты гость, веди себя в соответствии с этим. Если ты не знаешь русского языка, то, возможно, лучше вернуться домой. Если ты совершил правонарушение, нарушив законы страны, то также лучше вернуться домой. Работаешь нелегально? Тоже лучше уехать. Если ты осуждаешь наши традиции, культуру или веру, то, возможно, наилучшим решением будет возвращение домой», — говорит Слуцкий.