Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Только за первые три месяца 2023 года в Россию на заработки прибыло 1,3 миллиона человек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечает, что совместные операции с ФСБ регулярно помогают выявлять и закрывать незаконные типографии, занимающиеся изготовлением поддельных миграционных документов. В прошлом году было закрыто пять таких, которые снабжали приезжих лжепаспортами с 2020 года.
В свете этого президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел России применять наиболее строгие меры в отношении лиц, связанных с нелегальной миграцией и сопутствующей преступностью, включая возможность депортации.
До этих событий основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда выступал за ужесточение контроля и миграционной политики. Он призывал добиться от мигрантов абсолютного соблюдения наших законов, обычаев и культуры регионов, куда они приезжают. Это многогранный и сложный вопрос, который он акцентировал на протяжении всей своей карьеры.
Верный соратник политика, а теперь уже лидер партии Леонид Слуцкий, активно выступает за тот же самый жесткий контроль над мигрантами. В частности, на днях Слуцкий —
кандидат экономических наук, прекрасно знающий и чувствующий конъюнктуру рынка и риски для бюджета страны — предложил ужесточить правила получения ВНЖ и гражданства иностранцами. Политик считает, что путь к российскому паспорту должен быть увеличен: для получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь и только потом претендовать на гражданство.
А 9 марта глава ЛДПР предложил Рособрнадзору подключиться к вопросу мигрантских центров — и провести проверки выдачи сертификатов на знание русского языка иностранным гражданам. По мнению Леонида Слуцкого необходимо немедленно остановить работу центров, раздающих сертификаты без экзаменов.
Леонид Слуцкий рассказал, что необходимо проводить тщательную проверку каждого трудового мигранта. По его словам, это должно быть не фиктивное мероприятие, как часто бывает в некоторых «конторках», где достаточно лишь предъявить деньги, чтобы получить документы немедленно, не проверяя ни знание языка, ни адекватность вновь прибывшего. Он добавил, что запросы о закрытии подобных точек, занимающихся торговлей документами, поступают от граждан из различных регионов.
«Мы открытые и гостеприимные люди, уважаем наших гостей и относимся к ним с пониманием. Однако, если ты гость, веди себя в соответствии с этим. Если ты не знаешь русского языка, то, возможно, лучше вернуться домой. Если ты совершил правонарушение, нарушив законы страны, то также лучше вернуться домой. Работаешь нелегально? Тоже лучше уехать. Если ты осуждаешь наши традиции, культуру или веру, то, возможно, наилучшим решением будет возвращение домой», — говорит Слуцкий.
Возможно, это звучит слишком жестко. Но именно отсутствие боязни говорить правду, умение вскрывать социальные нарывы и надежность — основные критерии, по которым действовал Владимир Жириновский, сегодня присущи его преемнику Леониду Слуцкому.
Он предложил гражданам информировать приемные офисы партии, которые действуют во всех регионах страны, включая социальные сети, о местах, где проводятся экзамены для мигрантов с нарушениями. Он заявил: «Мы будем реагировать на это, привлекать органы прокуратуры и МВД, чтобы прекратить деятельность так называемых 'торговцев родиной'».
Как опытный международник, политик понимает, попустительство вопросов миграции уже разрушает стабильность Европы и США, планомерно расшатывая государственную систему. Об этом прогнозировал в свое время и основатель ЛДПР. Начавшийся процесс может стать необратимым. Вопрос миграционной политики требует срочных и жестких законодательных мер.