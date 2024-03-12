В Ростове скончалась 90-летняя пенсионерка, жестоко избитая внуком

Напомним, в начале марта председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пожилой ростовчанки собственным внуком. По предварительной информации, ростовчанка стала жертвой домашнего насилия со стороны собственного внука, который якобы отбирал у нее деньги, а после начал наносить старушке увечья. В конце февраля женщина поступила в реанимацию БСМП в тяжелом состоянии, у бабушки диагностировали многочисленные переломы челюсти и ребер, а также гематомы.