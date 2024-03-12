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Published Сегодня, 15:41

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В Ростове скончалась 90-летняя пенсионерка, жестоко избитая внуком

В Ростове скончалась 90-летняя пенсионерка, жестоко избитая внуком

12 марта 2024, 15:41
Фото: 1MI
В Ростове скончалась 90-летняя пенсионерка, жестоко избитая внуком
В Ростове оборвалась жизнь пожилой горожанки, ставшей жертвой собственного внука, об этом сообщили неравнодушные соседи женщины.

Напомним, в начале марта председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пожилой ростовчанки собственным внуком. По предварительной информации, ростовчанка стала жертвой домашнего насилия со стороны собственного внука, который якобы отбирал у нее деньги, а после начал наносить старушке увечья. В конце февраля женщина поступила в реанимацию БСМП в тяжелом состоянии, у бабушки диагностировали многочисленные переломы челюсти и ребер, а также гематомы.

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Некоторое время женщине помогали волонтеры и соседи, которые сочувствовали пожилой ростовчанке, однако уже днем 12 марта стало известно, что жизнь пострадавшей прервалась. Об этом сообщили волонтеры, которые посетили пенсионерку, чтобы передать ей еду.

«Здравствуйте, участники группы! У нас плохая новость: нашей бабулечки не стало», — с сожалением заявили волонтеры, добавив, что до последнего момента надеялись на чудо.

Сейчас участники чата обсуждают возможность помочь близким погибшей женщины провести похороны.

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