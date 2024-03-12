В Шахтах построят пекарный цех «Аютинского хлеба»

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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В начале марта негосударственная экспертная организация опубликовала положительное заключение на проект строительства здания для размещения хлебопекарного цеха. Сам цех должны открыть на территории Шахт на улице Первомайской, 41Г.
По данным заключения, застройщиком выступает ИП Гуковская Марина Юрьевна. В системе «СПАРК-Interfax» указано, что предприниматель занимается производством муки, хлебобулочных и макаронных изделий, смесей для блинов, а также арендой и лизингом автомобилей и монтажом промышленных машин и оборудования.
На женщину оформлены товарные знаки «Ремесленный от Аютинского», «Аютинский хлеб сделан с душой и любовью», а также IL SOLE D'ITALIA ITALIA. На этапе регистрации находятся еще несколько товарных знаков, среди которых «Порционный хлеб», «Краюшки от Аютинского» и ванильные таралли, которые будут производить под брендом IL SOLE D'ITALIA ITALIA. Вероятно, именно производством этих продуктов будет заниматься новый цех. Сроки строительства объекта пока неизвестны.
Напомним, «Аютинский хлеб» является одним из самых узнаваемых брендов юга России, его партнерами выступают крупнейшие ритейлеры, а также розничные магазины и электронные площадки.
Ранее в Шахтах бывший мэр открыл пивной завод.