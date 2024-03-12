В Шахтах построят пекарный цех «Аютинского хлеба»

На женщину оформлены товарные знаки «Ремесленный от Аютинского», «Аютинский хлеб сделан с душой и любовью», а также IL SOLE D'ITALIA ITALIA. На этапе регистрации находятся еще несколько товарных знаков, среди которых «Порционный хлеб», «Краюшки от Аютинского» и ванильные таралли, которые будут производить под брендом IL SOLE D'ITALIA ITALIA. Вероятно, именно производством этих продуктов будет заниматься новый цех. Сроки строительства объекта пока неизвестны.