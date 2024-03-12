rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Шахтах построят пекарный цех «Аютинского хлеба»

В Шахтах построят пекарный цех «Аютинского хлеба»

12 марта 2024, 13:00
Фото: Яндекс.Карты
В Шахтах построят пекарный цех «Аютинского хлеба»

Экспертиза одобрила строительство пекарного цеха «Аютинского хлеба» в Шахтах

В Ростовской области построят еще один хлебопекарный цех для «Аютинского хлеба», информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В начале марта негосударственная экспертная организация опубликовала положительное заключение на проект строительства здания для размещения хлебопекарного цеха. Сам цех должны открыть на территории Шахт на улице Первомайской, 41Г.

По данным заключения, застройщиком выступает ИП Гуковская Марина Юрьевна. В системе «СПАРК-Interfax» указано, что предприниматель занимается производством муки, хлебобулочных и макаронных изделий, смесей для блинов, а также арендой и лизингом автомобилей и монтажом промышленных машин и оборудования.

Минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год
Узнать подробнее
Фото: Изображение Midjourney

На женщину оформлены товарные знаки «Ремесленный от Аютинского», «Аютинский хлеб сделан с душой и любовью», а также IL SOLE D'ITALIA ITALIA. На этапе регистрации находятся еще несколько товарных знаков, среди которых «Порционный хлеб», «Краюшки от Аютинского» и ванильные таралли, которые будут производить под брендом IL SOLE D'ITALIA ITALIA. Вероятно, именно производством этих продуктов будет заниматься новый цех. Сроки строительства объекта пока неизвестны.

Напомним, «Аютинский хлеб» является одним из самых узнаваемых брендов юга России, его партнерами выступают крупнейшие ритейлеры, а также розничные магазины и электронные площадки.

Ранее в Шахтах бывший мэр открыл пивной завод.

Читайте также:
Добавки в белом хлебе: опасные улучшители мукиВ Ростове осудили бойца ВСУ, расстрелявшего человека из-за хлебаВ Ростовской области будут судить морпеха ВСУ, расстрелявшего человека за хлеб
#Общество#Город#Бизнес#Ростовская область#Надежда Пустяк#Шахты#Строительство#Хлеб#Последние новости Ростова на сегодня#Производство хлеба#Мука#Хлебобулочные изделия#Происшествия
Подпишитесь
«Спуститесь в подвал или сядьте на пол»: власти Таганрога сообщили об атаке на город
Сегодня, 09:25
Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника
Сегодня, 09:25
Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог
Сегодня, 09:35
Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес
Сегодня, 08:05
Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове
Сегодня, 08:52
Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской
Сегодня, 08:58