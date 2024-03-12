В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Напомним, ночью 9 марта в Ростовской области зафиксировали самую масштабную атаку беспилотников за два года СВО. Ночью ВСУ произвели атаку по Морозовску и Таганрогу, направив на города более 40 беспилотников. Военным и системам ПВО удалось ликвидировать угрозу в воздухе.
Во вторник, 12 марта, атака повторилась. Хотя она была гораздо менее масштабной, жителей Таганрога призвали спуститься в подвалы, если это возможно. Однако уже спустя некоторое время дончане стали сообщать, что в их домах просто не предусмотрена возможность спрятаться в подвале. В лучшем случае подвалы просто закрыты на замок, в худшем — не подходят в качестве укрытия для людей.
Портал Donday со ссылкой на собственные источники объявил, что Таганроге начали готовить бомбоубежища для жителей после многочисленных жалоб горожан.
По данным издания, еще после первой атаки таганрожцы стали спрашивать у властей, почему в городе не работали сирены и где же прятаться в случае опасности.
В ответ на вопросы населения власти объявили, что не получали указаний о включении сирен оповещения, а вот подготовку укрытий уже начали. Подвалы приведут в нормативное состояние, после чего перечень подходящих укрытий будет опубликован на портале администрации.
Ранее политолог рассказал, зачем ВСУ атакуют Таганрог.