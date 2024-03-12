В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников

Во вторник, 12 марта, атака повторилась. Хотя она была гораздо менее масштабной, жителей Таганрога призвали спуститься в подвалы, если это возможно. Однако уже спустя некоторое время дончане стали сообщать, что в их домах просто не предусмотрена возможность спрятаться в подвале. В лучшем случае подвалы просто закрыты на замок, в худшем — не подходят в качестве укрытия для людей.