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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников

В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников

12 марта 2024, 13:23
Фото: 54.mchs.gov.ru
В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников
Власти Таганрога начали подготовку бомбоубежищ после масштабной атаки беспилотников по городу, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, ночью 9 марта в Ростовской области зафиксировали самую масштабную атаку беспилотников за два года СВО. Ночью ВСУ произвели атаку по Морозовску и Таганрогу, направив на города более 40 беспилотников. Военным и системам ПВО удалось ликвидировать угрозу в воздухе.

Во вторник, 12 марта, атака повторилась. Хотя она была гораздо менее масштабной, жителей Таганрога призвали спуститься в подвалы, если это возможно. Однако уже спустя некоторое время дончане стали сообщать, что в их домах просто не предусмотрена возможность спрятаться в подвале. В лучшем случае подвалы просто закрыты на замок, в худшем — не подходят в качестве укрытия для людей.

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Портал Donday со ссылкой на собственные источники объявил, что Таганроге начали готовить бомбоубежища для жителей после многочисленных жалоб горожан.

По данным издания, еще после первой атаки таганрожцы стали спрашивать у властей, почему в городе не работали сирены и где же прятаться в случае опасности.

В ответ на вопросы населения власти объявили, что не получали указаний о включении сирен оповещения, а вот подготовку укрытий уже начали. Подвалы приведут в нормативное состояние, после чего перечень подходящих укрытий будет опубликован на портале администрации.

Ранее политолог рассказал, зачем ВСУ атакуют Таганрог.

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