Власти Ростова объявили десятки аукционов на ремонт дорог

Известно, что отремонтировать, например, планируется улицу Чехова на участке от Лермонтовской до Текучева. На это выделили 8,1 миллиона рублей. Еще 8,2 миллиона рублей пойдет на ремонт полотна на 26-й Линии на отрезке от Шолохова до Ченцова. Саму улицу Ченцова отремонтируют от пересечения с 14-й Линией до 26-й Линии. Сумма контракта составит 13,8 миллиона рублей.