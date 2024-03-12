Власти Ростова объявили десятки аукционов на ремонт дорог

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Поиском и выбором исполнителей занимается департамент по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Большинство подрядчиков определят уже в середине марта.
Известно, что отремонтировать, например, планируется улицу Чехова на участке от Лермонтовской до Текучева. На это выделили 8,1 миллиона рублей. Еще 8,2 миллиона рублей пойдет на ремонт полотна на 26-й Линии на отрезке от Шолохова до Ченцова. Саму улицу Ченцова отремонтируют от пересечения с 14-й Линией до 26-й Линии. Сумма контракта составит 13,8 миллиона рублей.
145 миллионов рублей выделили на ремонт улицы Ленина. Работы проведут на участке от площади Страны Советов до площади Народного Ополчения. Еще 71 миллион рублей потратят на восстановление дороги в переулке 1-м Машиностроительном от строения №11 до №18. Также 60,2 миллиона рублей пойдут на работы на улице Особенной на отрезке от переулка Крылатый до Оганова, 118.
Ранее сообщалось, что в Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницам.