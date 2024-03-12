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Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

Власти Ростовской области опровергли работу системы ПВО

Власти Ростовской области опровергли работу системы ПВО

12 марта 2024, 19:48
Фото: Mil.ru
В Ростовской области вечером во вторник, 12 марта, не срабатывала система ПВО, сообщили в правительстве региона.

Вечером жители Волгодонска в соцсетях начали писать, что услышали звуки, похожие на взрыв или стрельбу. Они точно не смогли понять причину грохота.

Некоторые предполагали, что это могла сработать система ПВО. Тогда у властей поинтересовались, так ли это.

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«Данная информация не подтверждается. ПВО не работала», — говорится в ответе.

Добавим, что в этот же день воздушные цели сбили за пределами Таганрога. Глава региона говорил о существовавшей угрозе атаки беспилотниками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Грохот#Власти#Происшествия
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