Власти Ростовской области опровергли работу системы ПВО

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Вечером жители Волгодонска в соцсетях начали писать, что услышали звуки, похожие на взрыв или стрельбу. Они точно не смогли понять причину грохота.
Некоторые предполагали, что это могла сработать система ПВО. Тогда у властей поинтересовались, так ли это.
«Данная информация не подтверждается. ПВО не работала», — говорится в ответе.
Добавим, что в этот же день воздушные цели сбили за пределами Таганрога. Глава региона говорил о существовавшей угрозе атаки беспилотниками.
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