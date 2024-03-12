Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников

По словам Фатеева, теперь он лично будет предупреждать население об атаках БПЛА на своих страницах в соцсетях и мессенджерах, сообщения будут дублироваться и на страницах администрации, МКУ «Управления защиты от ЧС» Таганрога и во всех СМИ. Он призвал жителей реагировать на эти сообщения и действовать в соответствии с инструкцией.