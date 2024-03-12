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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников

Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников

12 марта 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников

Население Таганрога собираются оповещать об атаках беспилотников через соцсети

Власти Таганрога объявили, что будут предупреждать население об атаках беспилотников, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Напомним, 12 марта в Неклиновском районе Ростовской области, а именно в Таганроге, сработали системы оповещения населения. Причиной работы сирен оказалось вторжение беспилотников в воздушное пространство Ростовской области, однако до города БПЛА так и не добрались — их своевременно сбили военные и системы ПВО.

Уже вечером глава администрации Таганрога Андрей Фатеев ответил на многочисленные вопросы земляков о том, что делать в случае атак беспилотников, и как можно узнать о возможной опасности, если не слышно работы сирен оповещения.

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По словам Фатеева, теперь он лично будет предупреждать население об атаках БПЛА на своих страницах в соцсетях и мессенджерах, сообщения будут дублироваться и на страницах администрации, МКУ «Управления защиты от ЧС» Таганрога и во всех СМИ. Он призвал жителей реагировать на эти сообщения и действовать в соответствии с инструкцией.

Так основные правила безопасности при атаке беспилотниками призывают жителей Ростовской области не паниковать при звуках сирен, спокойно спуститься в укрытия, на нижние этажи домов или найти помещения без окон и сесть на пол. Если атака застала в общественном транспорте, дончан призывают немедленно покинуть салон и найти убежище в ближайшем здании.

«Помните, что каждая минута дорога, и она может спасти жизнь. Запрещено делать снимки, видео, которые потом выкладываются в сети и являются хорошей подсказкой нашему врагу!», — сказано в сообщении.

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