Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Напомним, 12 марта в Неклиновском районе Ростовской области, а именно в Таганроге, сработали системы оповещения населения. Причиной работы сирен оказалось вторжение беспилотников в воздушное пространство Ростовской области, однако до города БПЛА так и не добрались — их своевременно сбили военные и системы ПВО.
Уже вечером глава администрации Таганрога Андрей Фатеев ответил на многочисленные вопросы земляков о том, что делать в случае атак беспилотников, и как можно узнать о возможной опасности, если не слышно работы сирен оповещения.
По словам Фатеева, теперь он лично будет предупреждать население об атаках БПЛА на своих страницах в соцсетях и мессенджерах, сообщения будут дублироваться и на страницах администрации, МКУ «Управления защиты от ЧС» Таганрога и во всех СМИ. Он призвал жителей реагировать на эти сообщения и действовать в соответствии с инструкцией.
Так основные правила безопасности при атаке беспилотниками призывают жителей Ростовской области не паниковать при звуках сирен, спокойно спуститься в укрытия, на нижние этажи домов или найти помещения без окон и сесть на пол. Если атака застала в общественном транспорте, дончан призывают немедленно покинуть салон и найти убежище в ближайшем здании.
«Помните, что каждая минута дорога, и она может спасти жизнь. Запрещено делать снимки, видео, которые потом выкладываются в сети и являются хорошей подсказкой нашему врагу!», — сказано в сообщении.