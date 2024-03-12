Воздушные цели сбили за пределами Таганрога 12 марта

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Днем глава региона объявил угрозу атаки беспилотниками и попросил тех, кто находится дома отойти от окон. Лучше было спрятаться в помещениях, где их нет.
Граждан, находившихся на улице, призывали спуститься в укрытие. Между тем, на улицах в Таганроге сработали системы оповещения населения.
После этого губернатор заявил об отбое атаки БПЛА. По его словам, воздушные цели уничтожены за пределами города, а сейчас выясняются последствия на земле.
Пользователи в соцсетях поблагодарили военных за обеспечение безопасности.
«Спасибо за мирное небо ПВО», — пишут горожане.
«Надо усилить охрану промышленных предприятий, нефтегазодобычи, атаки БПЛА не сулят ничего хорошего», — считают местные жители.