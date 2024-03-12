rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Воздушные цели сбили за пределами Таганрога 12 марта

Воздушные цели сбили за пределами Таганрога 12 марта

12 марта 2024, 09:52
Фото: mil.ru
Воздушные цели сбили за пределами Таганрога 12 марта
За пределами Таганрога во вторник, 12 марта, удалось ликвидировать воздушные цели, сообщил губернатор Василий Голубев.

Днем глава региона объявил угрозу атаки беспилотниками и попросил тех, кто находится дома отойти от окон. Лучше было спрятаться в помещениях, где их нет.

Граждан, находившихся на улице, призывали спуститься в укрытие. Между тем, на улицах в Таганроге сработали системы оповещения населения.

Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог
Узнать подробнее

После этого губернатор заявил об отбое атаки БПЛА. По его словам, воздушные цели уничтожены за пределами города, а сейчас выясняются последствия на земле.

Пользователи в соцсетях поблагодарили военных за обеспечение безопасности.

«Спасибо за мирное небо ПВО», — пишут горожане.

«Надо усилить охрану промышленных предприятий, нефтегазодобычи, атаки БПЛА не сулят ничего хорошего», — считают местные жители.

Читайте также:
Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на ТаганрогСирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотникаСпасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Губернатор#Беспилотники#Происшествия#Угроза атаки#Атака ВСУ на Таганрог 12 марта#Воздушные цели
Подпишитесь
«Спуститесь в подвал или сядьте на пол»: власти Таганрога сообщили об атаке на город
Сегодня, 09:25
Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника
Сегодня, 09:25
Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог
Сегодня, 09:35
Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес
Сегодня, 08:05
Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове
Сегодня, 08:52
Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской
Сегодня, 08:58