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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Таганроге пожаловались на тихие сирены и закрытые подвалы во время атаки БПЛА

«Замки на подвалах!»: жители Таганрога заявили, что им некуда прятаться во время атак

12 марта 2024, 10:03
Фото: mil.ru
В Таганроге пожаловались на тихие сирены и закрытые подвалы во время атаки БПЛА
В Таганроге объявлен отбой по угрозе атаки БПЛА, сообщили глава местной администрации Андрей Фатеев и губернатор Василий Голубев.

Сирены начали работать в городе ориентировочно в 12 часов дня. Глава местной администрации со ссылкой на управление защиты от ЧС сообщил об атаке БПЛА. Он попросил местных жителей уйти в укрытия или подвалы. Если таких нет, то переместиться в помещения без окон.

Власти позже объявили отбой по атаке беспилотников. Они заявили, что воздушные цели удалось уничтожить за пределами города.

«Последствия уточняются»: Голубев дал отбой по угрозе атаки в Таганроге
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Тем временем жители Таганрога в социальных сетях пишут, что напуганы и сперва подумали, что сирены — учебные. Многие в это время забирали детей из школы.

«Сирены не было. В подвал спуститься не можем — дверь закрыта на замок. МКД», — жалуется местная жительница в комментариях в канале Андрея Фатеева.

«Честно, сирена так себе, еле слышно было»,

«Живу около Октябрьской Площади, в 12:14 открыла окна, и не слышно ничего кроме птичек»,

«Не слышно сирену в центре с закрытыми окнами и даже с открытыми на шумных улицах. В центре ее вообще не включают? Звук очень далеко? Или это по районам как-то воспринимать надо, а остальным расслабиться?» — заключают жители Таганрога.

Тем временем губернатор Василий Голубев заявил, что последствия на земле после атаки БПЛА в Таганроге будут уточняться.

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