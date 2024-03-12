«Замки на подвалах!»: жители Таганрога заявили, что им некуда прятаться во время атак

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сирены начали работать в городе ориентировочно в 12 часов дня. Глава местной администрации со ссылкой на управление защиты от ЧС сообщил об атаке БПЛА. Он попросил местных жителей уйти в укрытия или подвалы. Если таких нет, то переместиться в помещения без окон.
Власти позже объявили отбой по атаке беспилотников. Они заявили, что воздушные цели удалось уничтожить за пределами города.
Тем временем жители Таганрога в социальных сетях пишут, что напуганы и сперва подумали, что сирены — учебные. Многие в это время забирали детей из школы.
«Сирены не было. В подвал спуститься не можем — дверь закрыта на замок. МКД», — жалуется местная жительница в комментариях в канале Андрея Фатеева.
«Честно, сирена так себе, еле слышно было»,
«Живу около Октябрьской Площади, в 12:14 открыла окна, и не слышно ничего кроме птичек»,
«Не слышно сирену в центре с закрытыми окнами и даже с открытыми на шумных улицах. В центре ее вообще не включают? Звук очень далеко? Или это по районам как-то воспринимать надо, а остальным расслабиться?» — заключают жители Таганрога.
Тем временем губернатор Василий Голубев заявил, что последствия на земле после атаки БПЛА в Таганроге будут уточняться.