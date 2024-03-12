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Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

Звуки стрельбы и взрыва услышали жители Волгодонска

Звуки стрельбы и взрыва услышали жители Волгодонска

12 марта 2024, 19:08
Фото: Изображение Midjourney
В Волгодонске вечером во вторник, 12 марта, прозвучали звуки, якобы похожие на стрельбу, сообщили горожане в соцсетях.

Они рассказали, что не смогли точно понять, какой именно раздался звук в небе. Одни посчитали, это похоже на стрельбу, а другим показался взрыв.

«Мы с ребенком шли с занятий в это время. Был очень сильный звук взрыва или хлопка», — заявила местная жительница.

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Некоторые пользователи предположили, что это сработала система ПВО.

«Вечером что-то подобное было слышно», — пишут горожане.

«Слышно было, но не понятно, что именно», — говорится в комментариях.

Позднее губернатор региона Василий Голубев опроверг информацию о работе ПВО в это время. Он сообщил, что Вологодская АЭС работает в штатном режиме.

Ранее власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Стрельба#Информация#Происшествия
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