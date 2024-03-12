Звуки стрельбы и взрыва услышали жители Волгодонска

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Они рассказали, что не смогли точно понять, какой именно раздался звук в небе. Одни посчитали, это похоже на стрельбу, а другим показался взрыв.
«Мы с ребенком шли с занятий в это время. Был очень сильный звук взрыва или хлопка», — заявила местная жительница.
Некоторые пользователи предположили, что это сработала система ПВО.
«Вечером что-то подобное было слышно», — пишут горожане.
«Слышно было, но не понятно, что именно», — говорится в комментариях.
Позднее губернатор региона Василий Голубев опроверг информацию о работе ПВО в это время. Он сообщил, что Вологодская АЭС работает в штатном режиме.
Ранее власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников. Материал на эту тему читайте по ссылке.