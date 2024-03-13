150 делегатов заявили об участии на фестивале горных курортов на «Розе Хутор»

В рамках деловой программы также состоялись дискуссии с участием профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов. Официальное открытие фестиваля пройдет 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. На следующий день гостей ждет участие в тематических мастер-классах и презентациях курортов, а также в сессии «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК», организованной Центром компетенций в сфере туризма Роскачества. Фестиваль завершится 16 марта, когда участники Евразийского альянса горных курортов обсудят результаты работы и будущие стратегические планы.