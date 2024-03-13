150 делегатов заявили об участии на фестивале горных курортов на «Розе Хутор»

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Инициатива по созданию ЕАГК получила реализацию летом 2023 года, когда курорты «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан) приступили к процессу формирования альянса. Позднее к ним присоединился курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Главная цель объединения заключается в становлении платформы для стратегического развития туризма в Евразии, обмена опытом и продвижения наиболее результативных практик и брендов горных курортов. Об этом сообщает КП.
Фестиваль горных курортов Евразии — это первое из запланированных мероприятий ЕАГК. Он стал местом встречи экспертов горнолыжной индустрии стран Евразии и приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады. Гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский выразил удовлетворение по поводу проведения на площадке столь знакового события, подчеркнув его важную роль в развитии дружественного и профессионального диалога, а также укреплении связей между странами.
В рамках программы фестиваля ожидается проведение профессиональных дискуссий, культурных и образовательных мероприятий. Начался форум с обсуждения деловой программы на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)», в ходе которого эксперты коснулись важных вопросов отраслевой политики и регулирования.
В рамках деловой программы также состоялись дискуссии с участием профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов. Официальное открытие фестиваля пройдет 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. На следующий день гостей ждет участие в тематических мастер-классах и презентациях курортов, а также в сессии «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК», организованной Центром компетенций в сфере туризма Роскачества. Фестиваль завершится 16 марта, когда участники Евразийского альянса горных курортов обсудят результаты работы и будущие стратегические планы.