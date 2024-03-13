АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2023 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.