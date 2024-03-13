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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:20

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

13 марта 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8Jyx1E
АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка «Своё Фермерство» проведет онлайн-вебинар на тему «Заболевания, передающиеся клещами человеку».

В рамках прямого эфира с начальником отдела урегулирования убытков коллективных и индивидуальных программ Центра урегулирования убытков по личному страхованию АО СК «РСХБ-Страхование» Михаилом Парамоновым поговорим о:

— иксодовых клещах

— что такое укус клеща?

— заболеваниях, передающихся клещами человеку

— статистике заболеваний

— клещевом энцефалите

— болезни Лайма (боррелиоз)

— что делать, если вас укусил клещ?

— профилактике

— страховом продукте «Защита от клеща».

Подключайтесь к эфиру 18 марта в 16:00 по московскому времени: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/live/zabolevanija-peredajuschiesja-kleschami-cheloveku

 

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2023 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Своё Фермерство — онлайн-платформа от АО «Россельхозбанк», объединяющая современные решения для фермеров: продажа и покупка товаров, модернизация бизнеса, поиск сотрудников, льготное финансирование.

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