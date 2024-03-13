Бастрыкину доложат о расследовании дела после смерти ребенка в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Родители через Интернет обратились к Бастрыкину с просьбой проконтролировать расследование обстоятельств смерти ребенка. Они уверены, что виноваты в этом медики.
Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза.
Бастрыкин поручил главе областного УСКР предоставить доклад о ситуации. Расследование контролируют в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин вмешался в дело 90-летней пенсионерки из донской столицы, которая была избита родственником. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого мать скончавшегося в медучреждении кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные.