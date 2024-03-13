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Бастрыкину доложат о расследовании дела после смерти ребенка в Ростовской области

Бастрыкину доложат о расследовании дела после смерти ребенка в Ростовской области

13 марта 2024, 05:38
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, связанного со смертью ребенка, сообщили в Следкоме.

Родители через Интернет обратились к Бастрыкину с просьбой проконтролировать расследование обстоятельств смерти ребенка. Они уверены, что виноваты в этом медики.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза.

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Бастрыкин поручил главе областного УСКР предоставить доклад о ситуации. Расследование контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин вмешался в дело 90-летней пенсионерки из донской столицы, которая была избита родственником. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого мать скончавшегося в медучреждении кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бастрыкин#Расследование#Дело#СКР#Происшествия
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