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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов

Беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов

13 марта 2024, 10:34
Фото: mil.ru
Беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов
В Ростовской области сбитые беспилотники рухнули на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, заявил губернатор Василий Голубев.

Утром в среду, 13 марта, губернатор рассказал, что системы радиоэлектронной борьбы уничтожили три БПЛА. В это время они находились на подлете к Новошахтинску.

После этого начали уточнять последствия на земле. Оказалось, что дроны упали на территорию завода.

В Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения
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Глава области рассказал, что медпомощь никому не потребовалась, нет и погибших. В данный момент не работают технологические объекты завода.

Ранее стало известно, что в Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого воздушные цели ликвидировали за пределами Таганрога.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Новошахтинский завод нефтепродуктов#Происшествия
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