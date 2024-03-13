Беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Утром в среду, 13 марта, губернатор рассказал, что системы радиоэлектронной борьбы уничтожили три БПЛА. В это время они находились на подлете к Новошахтинску.
После этого начали уточнять последствия на земле. Оказалось, что дроны упали на территорию завода.
Глава области рассказал, что медпомощь никому не потребовалась, нет и погибших. В данный момент не работают технологические объекты завода.
Ранее стало известно, что в Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого воздушные цели ликвидировали за пределами Таганрога.