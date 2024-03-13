«Было весело»: как ростовские студенты ездили в колхозы «на картошку» в годы СССР

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Все, в том числе и профессорско-преподавательский состав, ученые и работники различных НИИ должны были помогать в сборе урожая колхозникам.
Автору этих строк в годы перестройки самому приходилось бывать в колхозах на сборе урожая, принимать участие в так называемых трудовых десантах.
Какие они были, ростовские трудовые десанты советского времени? Я сейчас не буду рассуждать, правильно ли было отрывать студентов от учебы и отправлять их в колхоз, а скажу лишь, что такие десанты были веселыми. Вообще, у студентов жизнь, как правило, всегда веселая и наполненная приключениями, а уж тем более если не учиться…
С моей точки зрения, об этих поездках в колхоз «на картошку» хорошо написал в своих воспоминаниях «Мой путь в профессию» известный ростовский профессор-хирург Виктор Иванович Нефёдов (1937−2014). Он, в частности, вспоминал:
«Учебный процесс в сентябре всегда начинался с поездки в колхоз на уборку овощей. Трудовая повинность была возведена в ранг абсурда. Как только тебя зачислили в институт, тут же отправляли в колхоз. Честно говоря, никакого толку не было от присутствия в поле „маменькиных сыночков“ и „лапочек-дочек“. Страдал только учебный процесс. Студенты удивительный народ: поступают в институт учиться и радуются, когда два месяца нет занятий. Поездка в колхоз воспринималась всеми как дополнительные каникулы. Родители первокурсников, собирая на село своих чад, упаковывали их туго набитыми рюкзаками и чемоданами с тушенкой, сгущенкой, банками смальца и топленого масла. От родителей не было отбоя: каждый день посещения, вереницы автомашин: как тут наши чада, не голодны ли, не заболели ли?! И как же они тут в полевых условиях?! А их чада жили в приличных условиях, спали на кроватях, питались всем свежим и „от пуза“. Пойдешь в лесополосу, а там все мамины консервы валяются в кустах, вместе с простынями и одеялами. Я, как человек хозяйственный, все консервы собирал, каждый вечер чистил и жарил большую сковороду картошки то с тушенкой, то на смальце или топленом масле, с лучком, перчиком, помидорчиками и зеленью, ведь все это было свежее, прямо с грядки и в большом изобилии. Вечером с Толей Крушинским, Минасом Багдыковым, Колей Кузнецовым садились за стол, принимали наркомовские сто грамм водки, закусывали ароматной и вкусной жареной картошкой − усталость как рукой снимало!»
В воспоминаниях о поездках «на картошку» профессора Нефёдова нередко фигурирует Минас Багдыков − мой отец, который в те годы работал в Ростовском медицинском институте и ездил со своими студентами в колхоз. Впоследствии мой папа был заместителем декана факультета усовершенствования врачей, доцентом на кафедре хирургии этого же факультета, начмедом и заместителем главного врача по хирургии медико-санитарной части завода «Ростсельмаш». Как человек ученый, он ко всему подходил основательно, даже к поездкам «на картошку». Вы не поверите, но он писал методические пособия на эту тему.
Несколько лет назад, перебирая архив моего покойного папы, я обнаружил любопытную методичку, которая называется «Памятка по организации и проведению третьего трудового семестра». Эта «Памятка» была написана им в 1976 году совместно с П. М. Скляровым.
В «Памятке по организации и проведению третьего трудового семестра», которая была издана в далеком уже 1976 году, в частности, написано:
«Полученные премиальные средства, а также почетные грамоты за хорошую работу выдаются студентам на общеотрядном собрании уже в институте в присутствии представителей ректората, деканата, парткома, профкома и комитета ВЛКСМ».
Вот так серьезно относились в те годы к студенческим «трудовым десантам». А главное − даже к сбору картошки подходили ответственно.
Но если говорить откровенно, то нам, студентам, было просто весело, поездка в колхоз была замечательным поводом побыть с друзьями вместе, тем более что нас обязательно ждали какие-то новые увлекательные приключения.
Да и нашим преподавателям было нескучно. Достаточно почитать воспоминания профессора-хирурга Виктора Ивановича Нефёдова, чтобы понять это.
Конечно, профессорско-преподавательский состав внимательно следил за дисциплиной студентов. Это так. Но поверьте, в свободное от работы и учебы время нам никто не мешал немного расслабиться. Это тоже факт. Потому и вспоминаю то время с особой теплотой и ностальгией.