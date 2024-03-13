«Было весело»: как ростовские студенты ездили в колхозы «на картошку» в годы СССР

«Учебный процесс в сентябре всегда начинался с поездки в колхоз на уборку овощей. Трудовая повинность была возведена в ранг абсурда. Как только тебя зачислили в институт, тут же отправляли в колхоз. Честно говоря, никакого толку не было от присутствия в поле „маменькиных сыночков“ и „лапочек-дочек“. Страдал только учебный процесс. Студенты удивительный народ: поступают в институт учиться и радуются, когда два месяца нет занятий. Поездка в колхоз воспринималась всеми как дополнительные каникулы. Родители первокурсников, собирая на село своих чад, упаковывали их туго набитыми рюкзаками и чемоданами с тушенкой, сгущенкой, банками смальца и топленого масла. От родителей не было отбоя: каждый день посещения, вереницы автомашин: как тут наши чада, не голодны ли, не заболели ли?! И как же они тут в полевых условиях?! А их чада жили в приличных условиях, спали на кроватях, питались всем свежим и „от пуза“. Пойдешь в лесополосу, а там все мамины консервы валяются в кустах, вместе с простынями и одеялами. Я, как человек хозяйственный, все консервы собирал, каждый вечер чистил и жарил большую сковороду картошки то с тушенкой, то на смальце или топленом масле, с лучком, перчиком, помидорчиками и зеленью, ведь все это было свежее, прямо с грядки и в большом изобилии. Вечером с Толей Крушинским, Минасом Багдыковым, Колей Кузнецовым садились за стол, принимали наркомовские сто грамм водки, закусывали ароматной и вкусной жареной картошкой − усталость как рукой снимало!»