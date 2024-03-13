Диетолог поделилась рецептами полезных блинов

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В интервью NEWS.ru Соломатина рассказала, что лучше смазывать сковродку маслом, а не лить его. Также она посоветовала добавлять в муку высшего сорта овсяную, нутовую или гречневую. Полезной начинкой она назвала овощи, например, капусту, ягоды или грибы.
В свою очередь, главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова отметила, что для снижения калорийности блинов лучше готовить их на нежирном молоке или кисломолочных продуктах. Что касается овощей и фруктов, то она рекомендует добавлять их непосредственно в тесто мелко нарезанными или натёртыми.