Диетолог поделилась рецептами полезных блинов

В свою очередь, главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова отметила, что для снижения калорийности блинов лучше готовить их на нежирном молоке или кисломолочных продуктах. Что касается овощей и фруктов, то она рекомендует добавлять их непосредственно в тесто мелко нарезанными или натёртыми.