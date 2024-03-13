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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:39

До осени ограничат движение машин на М-4 «Дон» под Ростовом

До осени ограничат движение машин на М-4 «Дон» под Ростовом

13 марта 2024, 13:37
Фото: donland.ru
До осени ограничат движение машин на М-4 «Дон» под Ростовом
Ограничение движения на федеральной трассе будет актуально с 18 марта, рассказали в «Росавтодоре».

Проехать нельзя будет по путепроводу, расположенному на 1056-м километре дороги М-4 «Дон» в Аксайском районе. Там находится торговый центр «Мега». Искать объездные пути водителям придется с 18 марта по 29 ноября этого года.

Автомобилистам рекомендовали при движении из Аксая следовать по улице Западной в направлении Ростова, чтобы развернуться на развязке на 1054-м километре трассы.

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Ограничение движения объяснили ремонтными работами.

Ранее груженные фуры назвали главными виновниками огромных выбоин на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. RostovGazeta разобралась, можно ли сохранить дорогу.

Напомним, «Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Однако это не решило проблем с заторами на трассе.

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