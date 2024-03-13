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Эксперт Дубовенко раскрыл ростовчанам ошибки при строительстве дома

Эксперт Дубовенко раскрыл ростовчанам ошибки при строительстве дома

13 марта 2024, 09:50
Фото: wikimedia.org
Эксперт Дубовенко раскрыл ростовчанам ошибки при строительстве дома
Основатель компании Good Wood Александр Дубовенко назвал распространенные ошибки, которые происходят при строительстве домов, в том числе в Ростовской области, сообщает Newia.ru.

Гараж, расположенный внутри дома, часто становится складом для хранения вещей, а не местом для парковки автомобиля. Более оптимальным решением может быть установка навеса для автомобиля, пристроенного к дому, вместо гаража внутри.

Издание пишет, что металлическая кровля может вызывать сильный шум во время дождя, что может быть раздражающим, особенно при открытых окнах.

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При использовании деревянных перекрытий необходимо обеспечить хорошую звукоизоляцию, либо рассмотреть возможность установки железобетонных перекрытий. Это позволит снизить звукопроводимость между этажами, что особенно важно, чтобы избежать шума от шагов или игр детей на втором этаже.

Многие пожалели о наличии бассейна или бильярдной в своем доме, поскольку строительство и обустройство отдельных помещений для них обходится очень дорого, но они редко используются.

Ранее эксперт Усачева назвала ростовчанам важные факторы при выборе квартиры.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Дом#Гараж
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