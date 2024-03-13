Эксперт перечислил отличия надежных капперов от мошенников

Однако поиски по-настоящему эффективного и надежного каппера исключительно по отзывам в Сети не так просто, объяснил Артур Курицкий, создатель телеграм-канала «Контрольная Ставка». По его мнению, прогнозы капперов — это не просто гадание, и оценить исход предстоящего события только по отзывам может быть затруднительно.