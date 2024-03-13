Электрогенераторы закупят для Ростовской области после «шторма века»

Февральский «шторм века» оставил без электроснабжения сотни населенных пунктов. Из-за обледенения, сильного ветра и морозов в регионе оборвались линии электропередач, вышла из строя другая энергетическая инфраструктура. Без света и порой отопления местные жители сидели по несколько дней. Энергетики работали на объектах круглосуточно.