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Электрогенераторы закупят для Ростовской области после «шторма века»

Электрогенераторы закупят для Ростовской области после «шторма века»

13 марта 2024, 13:11
Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine/cc0
Электрогенераторы закупят для Ростовской области после «шторма века»
Для муниципалитетов закупят дополнительные источники электроэнергии после недавних массовых отключения света, рассказали в правительстве Ростовской области.

Февральский «шторм века» оставил без электроснабжения сотни населенных пунктов. Из-за обледенения, сильного ветра и морозов в регионе оборвались линии электропередач, вышла из строя другая энергетическая инфраструктура. Без света и порой отопления местные жители сидели по несколько дней. Энергетики работали на объектах круглосуточно.

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Теперь власти озаботились покупкой дополнительные резервных источников электроснабжения. В феврале их не хватало, а потому генераторы поставляли коммерческие организации и предприятия.

Губернатор Василий Голубев поручил областному минпрому составить предложение по закупке генераторов для муниципалитетов на случай новых катаклизмов.

Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 13 и по 17 марта.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Правительство Ростовской области#Отключения света#Ростов#ЧС в Ростовской области#Василий Голубев#Происшествия
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