Электрогенераторы закупят для Ростовской области после «шторма века»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Февральский «шторм века» оставил без электроснабжения сотни населенных пунктов. Из-за обледенения, сильного ветра и морозов в регионе оборвались линии электропередач, вышла из строя другая энергетическая инфраструктура. Без света и порой отопления местные жители сидели по несколько дней. Энергетики работали на объектах круглосуточно.
Теперь власти озаботились покупкой дополнительные резервных источников электроснабжения. В феврале их не хватало, а потому генераторы поставляли коммерческие организации и предприятия.
Губернатор Василий Голубев поручил областному минпрому составить предложение по закупке генераторов для муниципалитетов на случай новых катаклизмов.
Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 13 и по 17 марта.