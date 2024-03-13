Фермеры прогнозируют подорожание овощей в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Он рассказал Donnews, что импортные семена увеличились в цене на 100%. Фермеры ранее приобретали самый востребованный импортный сорт томатов «Махитос» за 3,7 рубля за семечко, но теперь его цена выросла до 8 рублей. Эти семена поставляются из Голландии через Казахстан.
«В этом году я решил отказаться от импортных семян и перейти исключительно на отечественные. Их цена осталась неизменной и составляет 3,5 рубля за семечко, — поделился информацией Владимир Костенко.
Он добавил, что овощи все равно могут вырасти в цене из-за подорожания энергоносителей, топлива, удобрений. По его словам, стоимость может увеличиться уже в этом году.
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