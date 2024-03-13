Фермеры прогнозируют подорожание овощей в Ростовской области

Он рассказал Donnews, что импортные семена увеличились в цене на 100%. Фермеры ранее приобретали самый востребованный импортный сорт томатов «Махитос» за 3,7 рубля за семечко, но теперь его цена выросла до 8 рублей. Эти семена поставляются из Голландии через Казахстан.