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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

Фермеры прогнозируют подорожание овощей в Ростовской области

Фермеры прогнозируют подорожание овощей в Ростовской области

13 марта 2024, 13:40
Фото: Pxhere
Фермеры прогнозируют подорожание овощей в Ростовской области

Фермер Костенко прогнозирует подорожание овощей в Ростовской области в 2024 году

В Ростовской области может вырасти стоимость овощей из-за нескольких факторов, сообщил фермер Владимир Костенко.

Он рассказал Donnews, что импортные семена увеличились в цене на 100%. Фермеры ранее приобретали самый востребованный импортный сорт томатов «Махитос» за 3,7 рубля за семечко, но теперь его цена выросла до 8 рублей. Эти семена поставляются из Голландии через Казахстан.

«В этом году я решил отказаться от импортных семян и перейти исключительно на отечественные. Их цена осталась неизменной и составляет 3,5 рубля за семечко, — поделился информацией Владимир Костенко.

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Он добавил, что овощи все равно могут вырасти в цене из-за подорожания энергоносителей, топлива, удобрений. По его словам, стоимость может увеличиться уже в этом году.

Ранее стало известно, что в Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блины.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Овощи#Фермеры#Семена
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