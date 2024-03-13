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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:03

Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове

Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове

13 марта 2024, 17:01
Фото: 1MI
Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова выступает застройщиком новой дороги на Орбитальной, сообщается на сайте государственной экспертизы.

Проектную документацию для возведения дороги на Орбитальной подготовило АО «Ростовгражданпроект». Техническим заказчиком проекта является ростовский департамент дорог. Экспертиза, рассмотрев проект, одобрила его реализацию.

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Дорога будет пролегать по Орбитальной от пересечения с Космическим переулком до улицы Особенной.

Ранее сообщалось о планах строительства катка и спортивного комплекса на левом берегу Ростова. Их возведение начнется уже в этом году. Необходимая проектно-сметная документация уже готова.

Также стало известно, что реконструкция Вавилова в Ростове завершится в будущем году. Сейчас проводится демонтаж зданий и сооружений, прокладывают временные линии связи и электроснабжения. Продолжается строительство ливневой и бытовой канализаций, укладка земляного покрытия и дорожной одежды.

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