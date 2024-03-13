Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове

Также стало известно, что реконструкция Вавилова в Ростове завершится в будущем году. Сейчас проводится демонтаж зданий и сооружений, прокладывают временные линии связи и электроснабжения. Продолжается строительство ливневой и бытовой канализаций, укладка земляного покрытия и дорожной одежды.