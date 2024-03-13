Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Проектную документацию для возведения дороги на Орбитальной подготовило АО «Ростовгражданпроект». Техническим заказчиком проекта является ростовский департамент дорог. Экспертиза, рассмотрев проект, одобрила его реализацию.
Дорога будет пролегать по Орбитальной от пересечения с Космическим переулком до улицы Особенной.
Ранее сообщалось о планах строительства катка и спортивного комплекса на левом берегу Ростова. Их возведение начнется уже в этом году. Необходимая проектно-сметная документация уже готова.
Также стало известно, что реконструкция Вавилова в Ростове завершится в будущем году. Сейчас проводится демонтаж зданий и сооружений, прокладывают временные линии связи и электроснабжения. Продолжается строительство ливневой и бытовой канализаций, укладка земляного покрытия и дорожной одежды.