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Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотников в небе у Новошахтинска

Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотников в небе у Новошахтинска

13 марта 2024, 08:01
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотников в небе у Новошахтинска
В Ростовской области ликвидировали три дрона, направлявшихся в сторону Новошахтинска, написал в Telegram губернатор Василий Голубев.

Эти дроны были уничтожены с помощью систем радиоэлектронной борьбы в среду утром, 13 марта.

Глава области добавил, что последствия этого инцидента на земле в настоящее время выясняются соответствующими службами. Пользователи социальных сетей выразили благодарность военным за обеспечение безопасности.

Три беспилотника уничтожили на подлете к Новошахтинску
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«На Украине крышу сносит. А защитникам огромное спасибо за защиту наших территорий», — сообщают местные жители.

«Спасибо ПВО», — заявили пользователи.

«Спасибо огромное за защиту. Ребята, вы лучшие», — пишут подписчики.

Ранее политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Беспилотник#СБИТЫЙ дрон#Заявление губернатора#Происшествия
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