Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотников в небе у Новошахтинска

Posted Сегодня, 08:01
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Эти дроны были уничтожены с помощью систем радиоэлектронной борьбы в среду утром, 13 марта.
Глава области добавил, что последствия этого инцидента на земле в настоящее время выясняются соответствующими службами. Пользователи социальных сетей выразили благодарность военным за обеспечение безопасности.
«На Украине крышу сносит. А защитникам огромное спасибо за защиту наших территорий», — сообщают местные жители.
«Спасибо ПВО», — заявили пользователи.
«Спасибо огромное за защиту. Ребята, вы лучшие», — пишут подписчики.
Ранее политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.