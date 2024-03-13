Губернатор Голубев высказался после падения беспилотников в Ростовской области

Напомним, ранним утром в Ростовской области власти объявили, что военным с помощью систем РЭБ удалось перехватить и уничтожить три беспилотных летательных аппарата. В течение нескольких часов дежурные службы уточняли ситуацию на земле и возможные последствия атаки для донской инфраструктуры.