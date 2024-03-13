Губернатор Голубев высказался после падения беспилотников в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Напомним, ранним утром в Ростовской области власти объявили, что военным с помощью систем РЭБ удалось перехватить и уничтожить три беспилотных летательных аппарата. В течение нескольких часов дежурные службы уточняли ситуацию на земле и возможные последствия атаки для донской инфраструктуры.
Уже днем глава региона Василий Голубев поделился с земляками уточненной информацией, объявив, что беспилотники рухнули на завод нефтепродуктов расположенный в Новошахтинске. Работу предприятия пришлось остановить.
«Погибших и раненых нет. Последствия уточняются», — объявил губернатор.
Ранее в Таганроге начали проверку сирен из-за участившихся атак беспилотников.