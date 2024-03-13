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Губернатор Голубев высказался насчет падения беспилотников в Ростовской области

Губернатор Голубев высказался после падения беспилотников в Ростовской области

13 марта 2024, 10:35
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев высказался насчет падения беспилотников в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент со сбитыми над Новошахтинском беспилотниками, обращение глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, ранним утром в Ростовской области власти объявили, что военным с помощью систем РЭБ удалось перехватить и уничтожить три беспилотных летательных аппарата. В течение нескольких часов дежурные службы уточняли ситуацию на земле и возможные последствия атаки для донской инфраструктуры.

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Уже днем глава региона Василий Голубев поделился с земляками уточненной информацией, объявив, что беспилотники рухнули на завод нефтепродуктов расположенный в Новошахтинске. Работу предприятия пришлось остановить.

«Погибших и раненых нет. Последствия уточняются», — объявил губернатор.

Ранее в Таганроге начали проверку сирен из-за участившихся атак беспилотников.

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