Холодную погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам 13 марта

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В среду 13 марта, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха будет выше нуля, но может усилиться ветер.
Утром столбики термометров покажут около -2 °C, но днем поднимутся до +6 градусов, оставаясь выше нуля до конца дня. Ночью ожидается около +1 °C, а сильный ветер сохранится.
Порывы будут достигать 6–7 метров в секунду.
В четверг начнутся дожди, а температура составит +7 градусов. В пятницу и субботу потеплеет до +9 градусов, осадков не прогнозируется.
Согласно прогнозам, в воскресенье потеплеет до +11 градусов.
Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.