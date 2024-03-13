Канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет, способных достать до Ростова

Дальнобойные системы вооружения не станут поставлять ВСУ, даже если для их применения немецкие военные будут задействованы за пределами Украины, уточнил канцлер. Шольц добавил, что отправка германских военнослужащих на Украину является для него чертой, за которую переступать он пока не намерен.