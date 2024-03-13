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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет, способных достать до Ростова

Канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет, способных достать до Ростова

13 марта 2024, 12:55
Фото: wikimedia.org
Канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет, способных достать до Ростова
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных ракет Taurus Украине, пишут РИА Новости.

Дальнобойные системы вооружения не станут поставлять ВСУ, даже если для их применения немецкие военные будут задействованы за пределами Украины, уточнил канцлер. Шольц добавил, что отправка германских военнослужащих на Украину является для него чертой, за которую переступать он пока не намерен.

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Ракеты Taurus имеют дальность полета в 500 километров. В теории с запуска с территории Украины они могут долететь и до Ростовской области. Ракеты Taurus являются одними из самых мощных на вооружении Германии. Они предназначаются для работы по особо защищенным объектам, например, узлам связи, штабам, бункерам.

Официальной информации о возможных поставках вооружения не поступало. Она уточняется.

Напомним, сегодня в Ростовской области сбили три беспилотника. Они пытались атаковать Новошахтинск, но были уничтожены системами РЭБ.

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