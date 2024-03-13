«Лучшая жизнь не удалась, а денег брать неоткуда»: релоканты возвращаются в Ростов

«Как бы странно это ни звучало, я безумно соскучился по „Госуслугам“. Вообще не ценил их и вечно ругал за то, что тупят иногда. А когда оказался вообще без них — это кошмар. Элементарно попасть к врачу в Германии, даже если ты гражданин — это тот еще квест. Что уж говорить о мигрантах, даже оформленных по всем нормам и правилам, как я», — рассказывает Илья.