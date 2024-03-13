Масштабные гуляния в честь Масленицы отменили в Ростовской области

В приморском городе широкое празднование Масленицы было запланировано на воскресенье, 17 марта. Однако формат мероприятия усекли и перенесли на субботу, 16 марта. «Ерш. Таганрог» пишет, что связано это с недавними атаками БПЛА и введенным в городе усилением.