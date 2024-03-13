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Масштабные гуляния в честь Масленицы отменили в Ростовской области

Масштабные гуляния в честь Масленицы отменили в Ростовской области

13 марта 2024, 17:32
Фото: 1MI
Масштабные гуляния в честь Масленицы отменили в Ростовской области
В Таганроге изменили формат гуляний в честь Масленицы из-за атаки дронов, сообщили СМИ местные власти.

В приморском городе широкое празднование Масленицы было запланировано на воскресенье, 17 марта. Однако формат мероприятия усекли и перенесли на субботу, 16 марта. «Ерш. Таганрог» пишет, что связано это с недавними атаками БПЛА и введенным в городе усилением.

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Небольшие тематические мероприятия организуют музеи города. Они запланировали мастер-классы, викторины и выставки.

Напомним, в Ростовской области главные масленичные гуляния прошли в Новочеркасске 10 марта. Их перенесли на неделю вперед из-за выборов президента.

Ранее ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу.

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