Масштабные гуляния в честь Масленицы отменили в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В приморском городе широкое празднование Масленицы было запланировано на воскресенье, 17 марта. Однако формат мероприятия усекли и перенесли на субботу, 16 марта. «Ерш. Таганрог» пишет, что связано это с недавними атаками БПЛА и введенным в городе усилением.
Небольшие тематические мероприятия организуют музеи города. Они запланировали мастер-классы, викторины и выставки.
Напомним, в Ростовской области главные масленичные гуляния прошли в Новочеркасске 10 марта. Их перенесли на неделю вперед из-за выборов президента.
Ранее ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу.