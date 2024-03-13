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Массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону

Массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону

13 марта 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской произошла массовая драка, сообщили очевидцы в соцсетях.

Изначально горожане рассказали о пожаре в клубе «Мед», где проходил концерт одного из рэперов. Говорилось, что загорелась проводка и пошел дым, после чего сотрудники все потушили.

А далее ростовчане заявили о массовой драке после концерта, когда несколько человек начали избивать людей в оранжевых жилетках. Теперь эту ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.

Полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове
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«Поступило сообщение от местного жителя о нарушении общественного порядка на улице Красноармейской. К моменту прибытия на место сотрудников полиции молодые люди покинули это место», — прокомментировали в МВД.

Сейчас сотрудники опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в сети видеозаписи, чтобы установить участников конфликта.

Ранее полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Массовая драка#Общественный порядок#Происшествия#Рэперы
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