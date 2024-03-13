Массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Изначально горожане рассказали о пожаре в клубе «Мед», где проходил концерт одного из рэперов. Говорилось, что загорелась проводка и пошел дым, после чего сотрудники все потушили.
А далее ростовчане заявили о массовой драке после концерта, когда несколько человек начали избивать людей в оранжевых жилетках. Теперь эту ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.
«Поступило сообщение от местного жителя о нарушении общественного порядка на улице Красноармейской. К моменту прибытия на место сотрудников полиции молодые люди покинули это место», — прокомментировали в МВД.
Сейчас сотрудники опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в сети видеозаписи, чтобы установить участников конфликта.
Ранее полиция не нашла нарушений в драке и давке на концерте «Агаты Кристи» в Ростове.