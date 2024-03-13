МегаФон ускорил интернет еще в двух районах Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Благодаря запуску новых базовых станций площадь покрытия сетью LTE заметно выросла. Теперь жителям двух крупных микрорайонов донской столицы доступна передача данных в смартфонах и планшетах на скорости до 115 Мбит/с.
Высокая востребованность качественных услуг связи подтверждена данными за январь и февраль. За этот период жители Левенцовского и Верхнегниловского кварталов скачали свыше 350 ТБ информации, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этого объема достаточно, чтобы, к примеру, беспрерывно смотреть сериалы в течение 27 лет.
«Левенцовский — один из самых крупных районов Ростова-на-Дону. Сейчас здесь проживает около 25 тысяч человек. По прогнозам администрации, численность населения будет только расти — утвержден проект планировки новых домов, рассчитанных на 5 тысяч дончан. Для поддержания стабильного мобильного интернета, мы строим новые базовые станции, а также модернизируем уже существующую инфраструктуру, чтобы каждый пользователь мог без ограничений общаться с близкими и оперативно получать онлайн-услуги», — рассказал директор МегаФона в Ростовской области Артём Филин.
По его словам, с начала текущего года проведены работы более чем на 200 объектах связи во всем регионе.
Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет разговаривать по телефону и одновременно посещать различные сайты в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.