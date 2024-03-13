МегаФон ускорил интернет еще в двух районах Ростова-на-Дону

«Левенцовский — один из самых крупных районов Ростова-на-Дону. Сейчас здесь проживает около 25 тысяч человек. По прогнозам администрации, численность населения будет только расти — утвержден проект планировки новых домов, рассчитанных на 5 тысяч дончан. Для поддержания стабильного мобильного интернета, мы строим новые базовые станции, а также модернизируем уже существующую инфраструктуру, чтобы каждый пользователь мог без ограничений общаться с близкими и оперативно получать онлайн-услуги», — рассказал директор МегаФона в Ростовской области Артём Филин.