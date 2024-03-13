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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Снегопады и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область

Мокрый снег обрушится на Ростовскую область

13 марта 2024, 15:42
Фото: 71.mchs.gov.ru
Снегопады и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область
В ночь с 13 на 14 марта в Ростовской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра, следует из прогноза гидрометцентра.

Ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области. В ночь на 14 марта в регионе возможен мокрый снег либо дождь. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Будет облачно. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью же опустится до нуля.

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Шквалистый ветер может привезти к обрывам линий электропередач, падению деревьев и металлических конструкций. Местных жителей просят проявить осторожность на фоне ухудшения погодных условий.

Ранее в ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину. Там также обратили внимание на неустойчивость погодных условий.

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