Мокрый снег обрушится на Ростовскую область

Ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области. В ночь на 14 марта в регионе возможен мокрый снег либо дождь. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Будет облачно. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью же опустится до нуля.