Мокрый снег обрушится на Ростовскую область

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области. В ночь на 14 марта в регионе возможен мокрый снег либо дождь. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Будет облачно. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью же опустится до нуля.
Шквалистый ветер может привезти к обрывам линий электропередач, падению деревьев и металлических конструкций. Местных жителей просят проявить осторожность на фоне ухудшения погодных условий.
Ранее в ГИБДД попросили ростовских водителей не менять зимнюю резину. Там также обратили внимание на неустойчивость погодных условий.