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Posted Сегодня, 21:00

Published Сегодня, 21:00

Modified Сегодня, 21:02

Updated Сегодня, 21:02

«Мы горим!»: появилось видео пугающего пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта

«Мы горим!»: появилось видео пугающего пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта

12 марта 2024, 21:00
Фото: 1MI
«Мы горим!»: появилось видео пугающего пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта

Появилось видео пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта

В Сети распространяется видео очевидцев, оказавшихся во время пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове.

Напомним, пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове вечером 12 марта. В это время в заведении шел концерт рэпера Shadowraze.

На видео одного из посетителей видно, как в районе сцены появляется дым, который быстро заполняет помещение. Люди при этом по началу никак не реагируют, принимая дым за элемент шоу. Однако организаторы остановили концерт и заявили, что клуб горит.

«Мы горим!»: появилось видео пугающего пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта
Видео: Видео очевидцев
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Очевидцы в социальных сетях сообщили, что людей вывели из задымленного помещения. Однако концерт потом продолжился.

В региональном ГУ МЧС России на запрос журналистов о пожаре пока не ответили. Информация о происшествии не подтверждена и будет уточняться. О пострадавших также не сообщается.

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