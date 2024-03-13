«Мы горим!»: появилось видео пугающего пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта

Posted Сегодня, 21:00
Published Сегодня, 21:00
Modified Сегодня, 21:02
Updated Сегодня, 21:02
Напомним, пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове вечером 12 марта. В это время в заведении шел концерт рэпера Shadowraze.
На видео одного из посетителей видно, как в районе сцены появляется дым, который быстро заполняет помещение. Люди при этом по началу никак не реагируют, принимая дым за элемент шоу. Однако организаторы остановили концерт и заявили, что клуб горит.
Очевидцы в социальных сетях сообщили, что людей вывели из задымленного помещения. Однако концерт потом продолжился.
В региональном ГУ МЧС России на запрос журналистов о пожаре пока не ответили. Информация о происшествии не подтверждена и будет уточняться. О пострадавших также не сообщается.