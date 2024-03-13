На части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, уже на этой неделе в Ростовской области с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы, в число кандидатов на пост главы государства вошли Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов, представляющий КПРФ.
При этом в среду, 13 марта, опубликовали документ об изменениях, внесенных в областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области». Согласно изменениям, принятым Заксобранием Ростовской области 27 февраля, в регионе запретили проводить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования и участках референдума, созданных на базе воинских частей.
В тексте документа указано, что снимать фото и видео могут только аккредитованные СМИ и только после согласия командира воинской части. В остальных случаях съемка будет запрещена.
Ранее политолог Александр Сухарь рассказал о подготовке к выборам в Ростовской области.