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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

На избирательных участках Ростовской области запретили фото- и видеосъемку

На части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео

13 марта 2024, 10:56
Фото: donland.ru
На избирательных участках Ростовской области запретили фото- и видеосъемку
В Ростовской области запретили фотографировать и снимать на видео часть избирательных участков в дни выборов, новый закон появился на портале правовой информации.
Сюжет
Выборы

Напомним, уже на этой неделе в Ростовской области с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы, в число кандидатов на пост главы государства вошли Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов, представляющий КПРФ.

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При этом в среду, 13 марта, опубликовали документ об изменениях, внесенных в областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области». Согласно изменениям, принятым Заксобранием Ростовской области 27 февраля, в регионе запретили проводить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования и участках референдума, созданных на базе воинских частей.

В тексте документа указано, что снимать фото и видео могут только аккредитованные СМИ и только после согласия командира воинской части. В остальных случаях съемка будет запрещена.

Ранее политолог Александр Сухарь рассказал о подготовке к выборам в Ростовской области.

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