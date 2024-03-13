На части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео

При этом в среду, 13 марта, опубликовали документ об изменениях, внесенных в областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области». Согласно изменениям, принятым Заксобранием Ростовской области 27 февраля, в регионе запретили проводить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования и участках референдума, созданных на базе воинских частей.