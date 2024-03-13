По окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Telegram-канал «Азов События» рассказал, что на минувших выходных в ночь с 9 на 10 марта в Азове на улице Макаровского, 29Б неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета или «воздушки». По словам читателя канала, он искал свидетелей, которые видели, как злоумышленники попали в окна жилого дома, расположенного рядом с ПВЗ и церковью Азовской Божией Матери.
«Возможно, стреляли из девятиэтажного дома напротив, по птицам. Это уже не первый случай. Пострадало уже три квартиры», — заявил дончанин, добавив, что обратился в полицию, чтобы найти виновника и потребовать возмещение ущерба.
Уже днем 13 марта это подтвердили и в пресс-службе МО МВД России «Азовский». Полицейские объявили, что неизвестные лица, по предварительной информации, выстрелили из пневматической винтовки по окну МКД. В настоящий момент ведутся поиски подозреваемых, а также собирается информация для выяснения обстоятельств произошедшего.
«По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.
Ранее жителей Волгодонска разбудили звуки стрельбы.