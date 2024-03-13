По окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу

Telegram-канал «Азов События» рассказал, что на минувших выходных в ночь с 9 на 10 марта в Азове на улице Макаровского, 29Б неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета или «воздушки». По словам читателя канала, он искал свидетелей, которые видели, как злоумышленники попали в окна жилого дома, расположенного рядом с ПВЗ и церковью Азовской Божией Матери.