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В Азове ищут злоумышленников, устроивших ночную стрельбу у церкви

По окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу

13 марта 2024, 09:52
Фото: 1MI
В Азове ищут злоумышленников, устроивших ночную стрельбу у церкви

Неизвестные открыли стрельбу у церкви ночью в Азове

В Азове ищут людей, устроивших стрельбу по окнам жилых домов рядом с церковью, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Telegram-канал «Азов События» рассказал, что на минувших выходных в ночь с 9 на 10 марта в Азове на улице Макаровского, 29Б неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета или «воздушки». По словам читателя канала, он искал свидетелей, которые видели, как злоумышленники попали в окна жилого дома, расположенного рядом с ПВЗ и церковью Азовской Божией Матери.

«Возможно, стреляли из девятиэтажного дома напротив, по птицам. Это уже не первый случай. Пострадало уже три квартиры», — заявил дончанин, добавив, что обратился в полицию, чтобы найти виновника и потребовать возмещение ущерба.

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Уже днем 13 марта это подтвердили и в пресс-службе МО МВД России «Азовский». Полицейские объявили, что неизвестные лица, по предварительной информации, выстрелили из пневматической винтовки по окну МКД. В настоящий момент ведутся поиски подозреваемых, а также собирается информация для выяснения обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

Ранее жителей Волгодонска разбудили звуки стрельбы.

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