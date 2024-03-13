Пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике

Напомним, в Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания. Молодой человек присягнул боевикам и занимался подготовкой поджогов административных зданий на Ставрополье. Однако претворить свои планы он не смог благодаря действиям ФСБ. Суд отправил его в тюрьму на пять лет.