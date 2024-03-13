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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:53

Пожилая жительница Таганрога устроила поджог в спецприемнике

Пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике

13 марта 2024, 14:51
Фото: Pxhere
Пожилая жительница Таганрога устроила поджог в спецприемнике
Пенсионерка задержана после поджога в спецприемнике Таганрога, пишет «Газета.ру» со ссылкой на канал Don_mash

Происшествие случилось рядом со зданием спецприемника в Добролюбовском переулке. 76-летняя жительница Таганрога облила дверь учреждения горючей жидкостью, спровоцировав возгорание.

Огонь смогли быстро ликвидировать, а саму поджигательницу задержали. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Зачем пенсионерка решила поджечь спецприемник, пока неизвестно.

В полиции подробностями расследования инцидента пока не делились.

Напомним, в Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания. Молодой человек присягнул боевикам и занимался подготовкой поджогов административных зданий на Ставрополье. Однако претворить свои планы он не смог благодаря действиям ФСБ. Суд отправил его в тюрьму на пять лет.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Ростов#Происшествия
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