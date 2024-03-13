Пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Происшествие случилось рядом со зданием спецприемника в Добролюбовском переулке. 76-летняя жительница Таганрога облила дверь учреждения горючей жидкостью, спровоцировав возгорание.
Огонь смогли быстро ликвидировать, а саму поджигательницу задержали. Пострадавших в результате инцидента нет.
Зачем пенсионерка решила поджечь спецприемник, пока неизвестно.
В полиции подробностями расследования инцидента пока не делились.
Напомним, в Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания. Молодой человек присягнул боевикам и занимался подготовкой поджогов административных зданий на Ставрополье. Однако претворить свои планы он не смог благодаря действиям ФСБ. Суд отправил его в тюрьму на пять лет.