Планируется строительство катка и спортивного комплекса на левом берегу Ростова

Интерес к территории Левого берега увеличивается в информационном поле: с начала года активно выдвигаются предположения кому предстоит реализовать будущие проекты. На сегодняшний день официально можно заявить о том, что проекты планировки некоторых территорий Левого берега находятся в разработке. Информация об этом опубликована в официальных источниках. Любые другие обсуждения на эту тему остаются на уровне догадок и слухов.