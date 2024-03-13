Планируется строительство катка и спортивного комплекса на левом берегу Ростова

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
«Разработана проектно-сметная документация для нескольких крупных проектов на левом берегу — это строительство ледового катка, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном», — сказал сити-менеджер.
Ледовый дворец планируется построить на пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе, напротив парка. Этот объект будет располагаться на площади 4,7 гектара, будет иметь до четырех этажей и способен вместить до 5 тысяч человек.
На юго-восточной стороне от «Ростов Арены» планируется создание многофункционального спортивного комплекса с бассейном. Также рядом с гребным каналом будет создан центр для пятиборья и новая база для футбольного клуба «Ростов».
«Здесь планируются станция канатной дороги, ледовый дворец, спортивная инфраструктура», — сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на туристическом форуме в донской столице.
Он отметил, что интерес к Донской земле увеличивается с каждым годом. Если в 2021 году Ростов посетили 1 миллион 800 тысяч путешественников, то за прошлый год этот показатель превысил 4 миллиона.
Интерес к территории Левого берега увеличивается в информационном поле: с начала года активно выдвигаются предположения кому предстоит реализовать будущие проекты. На сегодняшний день официально можно заявить о том, что проекты планировки некоторых территорий Левого берега находятся в разработке. Информация об этом опубликована в официальных источниках. Любые другие обсуждения на эту тему остаются на уровне догадок и слухов.
Источник: телеграм-канал «Дон меняется»