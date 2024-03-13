Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:10
Сейчас проводится демонтаж зданий и сооружений, прокладывают временные линии связи и электроснабжения. Продолжается строительство ливневой и бытовой канализаций, укладка земляного покрытия и дорожной одежды.
Уже завершилось создание подпорных стен, которые будут компенсировать разность высот местного проезда и основной дороги. Построили новую распределительную трансформаторную подстанцию.
Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта должна завершиться в 2025 году.
Ранее власти Ростова объявили десятки аукционов на ремонт дорог. Материал на эту тему читайте по ссылке.