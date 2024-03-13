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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:10

Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году

Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году

13 марта 2024, 09:07
Фото: Администрация Ростова
Реконструкция Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году
В Ростове-на-Дону в 2025 году планируется сдать дорогу на Вавилова после реконструкции, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас проводится демонтаж зданий и сооружений, прокладывают временные линии связи и электроснабжения. Продолжается строительство ливневой и бытовой канализаций, укладка земляного покрытия и дорожной одежды.

Уже завершилось создание подпорных стен, которые будут компенсировать разность высот местного проезда и основной дороги. Построили новую распределительную трансформаторную подстанцию.

Власти Ростова объявили десятки аукционов на ремонт дорог
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Фото: Администрация Ростова

Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта должна завершиться в 2025 году.

Ранее власти Ростова объявили десятки аукционов на ремонт дорог. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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