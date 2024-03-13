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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Ремонт 265 километров дорог запланирован в Ростовской области в 2024 году

Ремонт 265 километров дорог запланирован в Ростовской области в 2024 году

13 марта 2024, 14:09
Фото: donland.ru
Ремонт 265 километров дорог запланирован в Ростовской области в 2024 году
По нацпроекту в Ростовской области в этом году восстановят 149 участков дорог, рассказали в правительстве региона.

Ремонтные работы затронут 265 километров дорог, в том числе региональных и местного значения, а также мостов.

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Фото: donland.ru

В правительстве региона добавили, что ремонтировать среди прочих будут трассу «Миллерово — Вешенская». Она связывает северные муниципалитеты с Ростовом через Миллеровский, Кашарский, Боковский и Шолоховский районы. По этой дороге туристы каждый год ездят на фестиваль «Шолоховская весна» в станице Вешенской.

Также масштабный ремонт затронет участок трассы «Элиста — Ремонтное — Зимовники». Дорога связывает Ростовскую область с соседней Калмыкией.

Ранее «Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами.

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