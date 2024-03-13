Ремонт 265 километров дорог запланирован в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Ремонтные работы затронут 265 километров дорог, в том числе региональных и местного значения, а также мостов.
В правительстве региона добавили, что ремонтировать среди прочих будут трассу «Миллерово — Вешенская». Она связывает северные муниципалитеты с Ростовом через Миллеровский, Кашарский, Боковский и Шолоховский районы. По этой дороге туристы каждый год ездят на фестиваль «Шолоховская весна» в станице Вешенской.
Также масштабный ремонт затронет участок трассы «Элиста — Ремонтное — Зимовники». Дорога связывает Ростовскую область с соседней Калмыкией.
Ранее «Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами.