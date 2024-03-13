РЭО: Региональные власти поддержали инициативу по размещению карт вторсырья «Уберу»

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, появление возможности взаимодействия с пользовательской аудиторией является одним из важнейших шагов на пути к достижению комфорта в работе с приложением и сайтом. Обратная связь была получена, и РЭО удалось заручиться согласием властей на размещение интерактивных карт «Уберу» на правительственных сайтах всех регионов.
Таким образом, еще больше людей с активной гражданской позицией смогут без труда найти пункты приема вторсырья в каждом городе или регионе и изучить другую важную информацию.
Развитие приложения продолжается. Вскоре в него интегрируют новые полезные функции, разработанные с целью формирования экологической культуры и устойчивых экологических привычек у населения, пишет 56orb.ru.
Данные о точках приема вторсырья уже появились на сайтах администраций Ставрополья, Волгоградской, Томской и Калужской областей, а также Республики Крым и Иркутска.
Граждане будут иметь доступ к подробной информации о ближайших пунктах приема вторичного сырья, экоцентрах и фандоматах на территории своих городов, а также о видах вторсырья, которые в них принимают. Также россиянам будут начисляться бонусные баллы «Экойны» за активности, доступные в мобильном приложении.
Согласно заявлению заместителя гендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, в процессе создания интерактивных карт для приложения «Уберу» разработчики в первую очередь учитывали удобство их использования и доступность данных. Таким образом, теперь граждане смогут получать всю информацию, в том числе по теме экологии, в рамках своего городского портала.
Приложение Uberu можно скачать на мобильные устройства во всех магазинах приложений.