РЭО: Региональные власти поддержали инициативу по размещению карт вторсырья «Уберу»

Граждане будут иметь доступ к подробной информации о ближайших пунктах приема вторичного сырья, экоцентрах и фандоматах на территории своих городов, а также о видах вторсырья, которые в них принимают. Также россиянам будут начисляться бонусные баллы «Экойны» за активности, доступные в мобильном приложении.