«РостовАвтоДор» оштрафовали за картельный сговор на 1,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Антимонопольщики установили, что компании сговорились и действовали совместно, чтобы не снижать цены на торгах. Речь идет о ремонте и содержании дорог с 2017 по 2020 годы.
Всего им удалось заключить контракты на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей при помощи этих схем. За это на компании наложили штрафы на 229 миллионов рублей.
Организации пытались это оспорить, но суды в трех инстанциях подтвердили решение. Теперь нарушители выплатили всю сумму.
Отмечается, что деньги уже поступили в бюджет.
В Ростовской области выявили сговор дорожных компаний на 20 миллиардов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.