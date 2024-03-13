rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

«РостовАвтоДор» оштрафовали за участие в картельном сговоре на 1,9 млрд рублей

«РостовАвтоДор» оштрафовали за картельный сговор на 1,9 млрд рублей

13 марта 2024, 10:54
Фото: donland.ru
«РостовАвтоДор» оштрафовали за участие в картельном сговоре на 1,9 млрд рублей

Компании оштрафовали на 229 млн за картель при ремонте дорог на Дону и Калмыкии

Компании «РостовАвтоДор» и «Строитель» оплатили антимонопольный штраф на сумму 229 миллионов рублей, сообщает ФАС.

Антимонопольщики установили, что компании сговорились и действовали совместно, чтобы не снижать цены на торгах. Речь идет о ремонте и содержании дорог с 2017 по 2020 годы.

Всего им удалось заключить контракты на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей при помощи этих схем. За это на компании наложили штрафы на 229 миллионов рублей.

«РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картель
Узнать подробнее

Организации пытались это оспорить, но суды в трех инстанциях подтвердили решение. Теперь нарушители выплатили всю сумму.

Отмечается, что деньги уже поступили в бюджет.

В Ростовской области выявили сговор дорожных компаний на 20 миллиардов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
«РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картельФАС оштрафовала «РостовАвтоДор» с его партнером на 228 млн рублей за картельВ Ростовской области антимонопольщики раскрыли дорожный картель на 1,9 млрд рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Строитель#Происшествия#Антимонопольный штраф
Подпишитесь
«Лучшая жизнь не удалась, а денег брать неоткуда»: релоканты возвращаются в Ростов
Сегодня, 07:10
В Ростове потратят 475 млн рублей на подключение старого аэропорта к водопроводу
Сегодня, 07:14
В Ростовской области ФСБ задержали пособника украинской разведки
Сегодня, 07:26
Массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:55
Бастрыкину доложат о расследовании дела после смерти ребенка в Ростовской области
Сегодня, 05:38
Донские крупы в шоурумах Дубая: как господдержка помогает развивать экспортный бизнес
Вчера, 08:05