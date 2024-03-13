Релоканты массово возвращаются в Ростов из-за отсутствия работы за границей

«Мне говорили, что я дорабатываю день и все. А потом на мое место брали граждан Грузии. И когда меня уволили с последней, и я начала искать новую, очень часто стала видеть пометки к объявлениям „для россиян работы нет“. Тогда мы и поняли, что нам тут просто не выжить». — делится дончанка.