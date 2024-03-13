Релоканты массово возвращаются в Ростов из-за отсутствия работы за границей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Ростовчанка Мария перебралась с семьей в Грузию в феврале 2022 года. Он вспоминает, что первые несколько недель жила на сбережения.
«Я по образованию бухгалтер, им работала до переезда. А к огда начала искать новую работу — никуда, кроме как в обслуживающий персонал брать не хотели. Я работала мастером чистоты, официантом и бариста», — вспоминает женщина.
Мария меняла работу в Грузии четыре раза, и в трех случаях ее увольняли без объяснения причин.
«Мне говорили, что я дорабатываю день и все. А потом на мое место брали граждан Грузии. И когда меня уволили с последней, и я начала искать новую, очень часто стала видеть пометки к объявлениям „для россиян работы нет“. Тогда мы и поняли, что нам тут просто не выжить». — делится дончанка.
Истории всех вернувшихся в Ростовскую область релокантов читайте в большом материале RostovGazeta.