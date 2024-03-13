«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в Ростове

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Напомним, что читатели RostovGazeta недоумевают от цен на такси. Люди рассказывают, что стоимость поездки кардинально увеличивается во время осадков.
Многие пассажиры отмечают странные явления — в одну сторону поездка нередко обходится дешевле, чем через час обратно. Более того, оказалось, что летом цена на такси всегда возрастает.
Водитель такси, не пожелавший назвать свое имя, рассказывает, что какое-то время ценник на поездки в такси удавалось сдерживать. Но когда автомобили подскочили в стоимости более чем в два раза, цены не могли не отреагировать.
«Также повысились цены на запчасти и страховку под такси. Все это в купе и отразилось на стоимости поездки», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, за что таксисты ненавидят центр Ростова, и с какими проблемами сталкиваются в работе.