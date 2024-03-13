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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в Ростове

«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в Ростове

13 марта 2024, 15:53
Фото: pxhere.com
«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в Ростове
Цены на поездки в такси в Ростовской области поднялись из-за повышения стоимости содержания автомобилей. Об этом корреспондент RostovGazeta узнал от водителя в такси.

Напомним, что читатели RostovGazeta недоумевают от цен на такси. Люди рассказывают, что стоимость поездки кардинально увеличивается во время осадков.

Многие пассажиры отмечают странные явления — в одну сторону поездка нередко обходится дешевле, чем через час обратно. Более того, оказалось, что летом цена на такси всегда возрастает.

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Водитель такси, не пожелавший назвать свое имя, рассказывает, что какое-то время ценник на поездки в такси удавалось сдерживать. Но когда автомобили подскочили в стоимости более чем в два раза, цены не могли не отреагировать.

«Также повысились цены на запчасти и страховку под такси. Все это в купе и отразилось на стоимости поездки», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, за что таксисты ненавидят центр Ростова, и с какими проблемами сталкиваются в работе.

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