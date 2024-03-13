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Три беспилотника уничтожили на подлете к Новошахтинску

Три беспилотника уничтожили на подлете к Новошахтинску

13 марта 2024, 07:47
Фото: mil.ru
Три беспилотника уничтожили на подлете к Новошахтинску
В Ростовской области удалось уничтожить три беспилотника, которые летели в сторону Новошахтинска, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ликвидировать дроны удалось при помощи дежурных систем радиоэлектронной борьбы. Это произошло утром в среду, 13 марта.

«Последствия на земле уточняются дежурными службами», — уточнил глава региона.

Пользователи в соцсетях поблагодарили военных за безопасность.

Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников
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«Звук утром был не реальный над окнами. Уже думала все…», — заявили местные жители.

«Большое спасибо защитникам за мирное небо над головой», — говорится в комментариях.

Ранее власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Заявление губернатора#Сбитый беспилотник
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