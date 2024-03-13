Три беспилотника уничтожили на подлете к Новошахтинску

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Ликвидировать дроны удалось при помощи дежурных систем радиоэлектронной борьбы. Это произошло утром в среду, 13 марта.
«Последствия на земле уточняются дежурными службами», — уточнил глава региона.
Пользователи в соцсетях поблагодарили военных за безопасность.
«Звук утром был не реальный над окнами. Уже думала все…», — заявили местные жители.
«Большое спасибо защитникам за мирное небо над головой», — говорится в комментариях.
Ранее власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.