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«Украине крышу сносит»: как в Ростовской области сбили три беспилотника

«Украине крышу сносит»: как в Ростовской области сбили три беспилотника

13 марта 2024, 08:20
Фото: mil.ru
«Украине крышу сносит»: как в Ростовской области сбили три беспилотника
В Ростовской области удалось сбить три беспилотника, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях, комментарии жители оставляют в Telegram.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что утром на подлете к Новошахтинску три дрона были уничтожены дежурными системами радиоэлектронной борьбы. Сейчас специалисты выясняют последствия на земле.

Тем временем пользователи в соцсетях оставили десятки комментариев на эту тему. Многие выражают благодарность военным за безопасность.

Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотников в небе у Новошахтинска
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«На Украине крышу сносит. А защитникам огромное спасибо за защиту наших мест», — пишут пользователи.

«Да что вы боитесь? Будто раньше не сбивали», — заявляют ростовчане.

«Огромное спасибо системам ПВО», — говорится в комментариях.

«Понятно, почему я проснулась в 6 утра», — сообщила местная жительница.

Ранее политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Беспилотники
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