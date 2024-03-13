«Украине крышу сносит»: как в Ростовской области сбили три беспилотника

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Губернатор Василий Голубев сообщил, что утром на подлете к Новошахтинску три дрона были уничтожены дежурными системами радиоэлектронной борьбы. Сейчас специалисты выясняют последствия на земле.
Тем временем пользователи в соцсетях оставили десятки комментариев на эту тему. Многие выражают благодарность военным за безопасность.
«На Украине крышу сносит. А защитникам огромное спасибо за защиту наших мест», — пишут пользователи.
«Да что вы боитесь? Будто раньше не сбивали», — заявляют ростовчане.
«Огромное спасибо системам ПВО», — говорится в комментариях.
«Понятно, почему я проснулась в 6 утра», — сообщила местная жительница.
Ранее политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге.