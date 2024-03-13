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Published Сегодня, 08:01

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В Ростове на левом берегу Дона продают причал под яхт-клуб за 45 млн рублей

В Ростове на левом берегу Дона продают причал под яхт-клуб за 45 млн рублей

13 марта 2024, 08:01
Фото: rostov-na-donu.olan.ru
В Ростове на левом берегу Дона продают причал под яхт-клуб за 45 млн рублей
В Ростове продают причал с причальной стенкой за 45 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале объявлений.

В понедельник, 11 марта, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 0,37 гектара, расположенного на левом берегу Дона в Ростове. Согласно словам продавца, речь идет об участке 61:44:0000000:174122, территориально расположенном в районе Левобережной, 113.

На земельном участке промназначения расположен собственный причал с причальной стенкой, по словам продавца, здесь можно открыть яхт-клуб, оборудовать глэмпинг [прим. редакции — кэмпинг повышенного уровня комфорта с номерным фондом] или открыть ресторан.

Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области
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В понедельник, 11 марта, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 0,37 гектара, расположенного на левом берегу Дона в Ростове.В понедельник, 11 марта, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 0,37 гектара, расположенного на левом берегу Дона в Ростове.
В понедельник, 11 марта, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 0,37 гектара, расположенного на левом берегу Дона в Ростове.
Фото: rostov-na-donu.olan.ru

«Удобный подъезд, парковка, шикарный вид на Дон. Возможна сдача в аренду», — сообщил владелец.

Стоимость объекта составила 45 миллионов рублей или 1,2 миллиона за сотку.

Ранее в Ростовской области массово стали продавать порты стоимостью в миллиарды рублей.

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