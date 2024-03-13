В Ростове на левом берегу Дона продают причал под яхт-клуб за 45 млн рублей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В понедельник, 11 марта, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 0,37 гектара, расположенного на левом берегу Дона в Ростове. Согласно словам продавца, речь идет об участке 61:44:0000000:174122, территориально расположенном в районе Левобережной, 113.
На земельном участке промназначения расположен собственный причал с причальной стенкой, по словам продавца, здесь можно открыть яхт-клуб, оборудовать глэмпинг [прим. редакции — кэмпинг повышенного уровня комфорта с номерным фондом] или открыть ресторан.
«Удобный подъезд, парковка, шикарный вид на Дон. Возможна сдача в аренду», — сообщил владелец.
Стоимость объекта составила 45 миллионов рублей или 1,2 миллиона за сотку.
Ранее в Ростовской области массово стали продавать порты стоимостью в миллиарды рублей.