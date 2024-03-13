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В Ростове потратят 475 млн рублей на подключение старого аэропорта к водопроводу

В Ростове потратят 475 млн рублей на подключение старого аэропорта к водопроводу

13 марта 2024, 07:14
Фото: donland.ru/cc by 4.0
В Ростове потратят 475 млн рублей на подключение старого аэропорта к водопроводу
Подключение старого аэропорта Ростова к системам водоснабжения обойдется в 475,5 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В начале февраля ООО «ВСК» объявило конкурс для поиска подрядчика, готового выполнить заказ на строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения жилого района в Ростове-на-Дону. Инженерные сооружения необходимо построить для подачи воды в зону многоэтажной жилой застройки на территории старого аэропорта в Ростове, примыкающей к улице Берберовской. Максимальная стоимость контракта составляет 475,7 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчику необходимо «под ключ» реконструировать водопроводы «Старый Восточный» и «Новый Восточный», а также построить два новых водопровода. В документах указано, что исполнение контракта необходимо закончить в 2024 года.

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Итоги тендера должны были подвести 1 марта, однако закупка не состоялась.

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке», — сказано в сообщении.

Ранее власти объявили, что собираются освоить территорию старого аэропорта на пять лет раньше установленного срока.

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