В Ростове потратят 475 млн рублей на подключение старого аэропорта к водопроводу

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В начале февраля ООО «ВСК» объявило конкурс для поиска подрядчика, готового выполнить заказ на строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения жилого района в Ростове-на-Дону. Инженерные сооружения необходимо построить для подачи воды в зону многоэтажной жилой застройки на территории старого аэропорта в Ростове, примыкающей к улице Берберовской. Максимальная стоимость контракта составляет 475,7 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику необходимо «под ключ» реконструировать водопроводы «Старый Восточный» и «Новый Восточный», а также построить два новых водопровода. В документах указано, что исполнение контракта необходимо закончить в 2024 года.
Итоги тендера должны были подвести 1 марта, однако закупка не состоялась.
«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке», — сказано в сообщении.
Ранее власти объявили, что собираются освоить территорию старого аэропорта на пять лет раньше установленного срока.